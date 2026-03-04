За шесть переводов ВСУ 13 лет колонии: приговор жительнице Мариуполя

Фото: Медиазона

Военный суд в Санкт-Петербурге назначил 25-летней жительнице Мариуполя Ангелине Скибе 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной в «финансировании терроризма и государственной измене». О решении суда сообщила «Медиазона».



Обвинение настаивало на более строгом наказании — 17 лет колонии общего режима и штрафе в размере 500 тысяч рублей, однако суд ограничился меньшим сроком и не назначил денежного взыскания.



Согласно материалам, Скибе вменили шесть денежных переводов в гривнах, совершенных в 2024—2025 годах, когда она находилась на территории Украины. Средства предназначались для нужд ВСУ и отдельно полка «Азов». Общая сумма переводов в пересчете составила около 6855 рублей.



Прокуратура подчеркнула, что супруг Скибы проходил службу в ВСУ и, по версии обвинения, участвовал в боевых действиях против России. В связи с этим, как заявили представители гособвинения, подсудимая «осознавала направленность деятельности ВСУ против Российской Федерации».

Защита возражала, что следствие не представило доказательств каких-либо последствий от действий обвиняемой. Адвокаты также просили суд учесть обстоятельства ее жизни в Мариуполе: по их словам, семья длительное время находилась в бомбоубежище, а позже Скиба занималась гуманитарной помощью жителям города.



Кроме того, защита заявила, что переводы были сделаны вынужденно. Уже после ареста девушки ее родственники перечислили средства на нужды российской армии. Процесс проходил в закрытом режиме по ходатайству прокурора. После того как обвинение запросило 17 лет заключения, Скиба расплакалась и не смогла выступить в прениях.



В последнем слове она попросила суд «учесть все пережитые жизненные обстоятельства» и назначить минимальное наказание. Сейчас Скиба содержится в СИЗО в Пскове. В судебных заседаниях она участвовала по видеосвязи из Псковского гарнизонного военного суда.



Девушка родилась в 2000 году в Горловке, училась в Киевском национальном университете и проживала в Мариуполе. У нее есть гражданства России и Украины. Задержали ее 10 августа 2025 года.

Напомним, бывший программист «Яндекса» получил 15 лет тюрьмы за пожертвование 500 долларов украинскому фонду «Вернись живым».

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»