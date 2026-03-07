Более 100 оккупантов сдались благодаря украинским дронам

Оккупант сдается в плен под контролем украинских дронов.

Украинские беспилотники все чаще используются не только для разведки или ударов, но и как инструмент, заставляющий российских военных складывать оружие. В сети фиксируют, как оккупанты сдаются в плен под контролем украинских дронов.



Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook. По его словам, операторы беспилотников сопровождают российских военных, решивших сдаться, и направляют их к позициям Сил обороны Украины.



«Операторы БПЛА сопровождают их к нашим позициям», — отметил Федоров в комментарии к опубликованному видео.



По данным оборонного ведомства, только этой зимой более ста российских военных сложили оружие благодаря работе подразделений беспилотной авиации.



В Минобороны подчеркивают, что каждый пленный оккупант может стать частью будущих обменов, что дает шанс вернуть домой украинских защитников.







Подобная практика начала распространяться еще в 2024 году. Тогда в интернете появилось видео, на котором российский военный решил сдаться в плен, заметив над собой украинский беспилотник. Ранее дрон с громкоговорителем заставил пятерых оккупантов сдаться.

