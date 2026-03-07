Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Более 100 оккупантов сдались благодаря украинским дронам
07 марта 2026, 16:56

Более 100 оккупантов сдались благодаря украинским дронам

Оккупант сдается в плен под контролем украинских дронов. Оккупант сдается в плен под контролем украинских дронов.

Украинские беспилотники все чаще используются не только для разведки или ударов, но и как инструмент, заставляющий российских военных складывать оружие. В сети фиксируют, как оккупанты сдаются в плен под контролем украинских дронов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook. По его словам, операторы беспилотников сопровождают российских военных, решивших сдаться, и направляют их к позициям Сил обороны Украины.

«Операторы БПЛА сопровождают их к нашим позициям», — отметил Федоров в комментарии к опубликованному видео.

По данным оборонного ведомства, только этой зимой более ста российских военных сложили оружие благодаря работе подразделений беспилотной авиации.

В Минобороны подчеркивают, что каждый пленный оккупант может стать частью будущих обменов, что дает шанс вернуть домой украинских защитников.



Подобная практика начала распространяться еще в 2024 году. Тогда в интернете появилось видео, на котором российский военный решил сдаться в плен, заметив над собой украинский беспилотник. Ранее дрон с громкоговорителем заставил пятерых оккупантов сдаться.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
бпла Российские военные пленные оккупанты

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:16
Балицкого могут снять: РФ ищет нового «губернатора»
14:35
Удар БПЛА по заводу в Евпатории: разворотило цеха
13:09
В Донецком аэропорту уничтожено место хранения и запуска БПЛА «Шахед»
12:12
В оккупированном Стаханове взорвали автомобиль: есть раненый
10:58
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднялся дым
21:31
Украинские военные ударили по ЗРК «Тор» россиян в Донецкой области
21:10
ВСУ атаковали пункт управления БПЛА и место разгрузки боеприпасов армии РФ
20:44
Силы обороны поразили важные военные цели оккупантов в Донецкой области
16:49
Пушилин заявил, что к 2028 году «надеются запустить» поезд из оккупированного Донецка в Москву
10:15
Оккупанты задержали 18-летнюю жительницу Волновахи за «госизмену»
07:47
В Геническе усилили охрану электрической подстанции — «АТЕШ»
20:47
В оккупированном Мариуполе сообщили о самоубийстве школьника: блогер, рассказавший о трагедии, опасается преследования
19:44
В оккупированном Курахово до сих пор решают, как завезти хлеб и лекарства
19:09
Депутата «Единой России» в оккупированной Волновахе арестовали за растрату в особо крупном размере
16:50
За шесть переводов ВСУ 13 лет колонии: приговор жительнице Мариуполя
09:29
В Мелитополе проверяют репетиторов по истории
15:35
Опубликованы последствия ударов по заводу в Евпатории
11:55
На ВОТ Донетчины введут устный экзамен по истории
09:49
«АТЕШ» парализовал логистику РФ на Покровском направлении
18:38
Мосты через Айдар остаются затопленными в 11 селах
16:51
Группировка «ДНР» выпустила новую медаль — теперь за захват Покровска и Мирнограда
15:07
ВСУ поразили две российские РЛС на Луганщине и сосредоточение живой силы армии РФ в Донецкой области
13:43
На ВОТ Херсонской области при ударе погибли 5 полицейских
11:49
Участник захвата Мариуполя получил «руководящую должность» в оккупационной администрации
10:50
На ВОТ отказывают в инсулине без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовод «Дон—Донбасс»: на «спасении от обезвоживания» украли полмиллиарда
17:49
Отключения газа и конфискации: на оккупированных территориях вступили в силу новые законы РФ
17:04
Фигурантка списка похитителей детей назначена «детским омбудсменом»
15:57
В Горловке коллаборанты доносят на своих соседей и отбирают жилье
14:14
ВСУ нанесли серию ударов по военным объектам армии РФ в Донецкой и Запорожской областях
все новости
18:18
На Константиновском направлении продолжают сбивать дроны РФ
17:23
Украина удержала ключевые направления обороны — Зеленский
16:56
Более 100 оккупантов сдались благодаря украинским дронам
16:16
Балицкого могут снять: РФ ищет нового «губернатора»
15:20
Полиция показала первые минуты после удара по Харькову
14:35
Удар БПЛА по заводу в Евпатории: разворотило цеха
13:53
Горсовет Краматорска сообщил новые подробности авиаударов
13:09
В Донецком аэропорту уничтожено место хранения и запуска БПЛА «Шахед»
12:32
РФ обстреляла Донецкую область, повреждены десятки домов
12:12
В оккупированном Стаханове взорвали автомобиль: есть раненый
11:33
После атаки РФ часть регионов Украины осталась без света
10:58
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднялся дым
10:00
Стало известно, чем РФ атаковала Украину во время массированного удара
09:08
РФ сбросила 500-кг бомбу на Краматорск: есть погибший
08:38
В Харькове выросло число жертв после удара РФ (дополнено)
22:22
Город Дружковка и поселок Алексеево-Дружковка попали под российский обстрел
21:31
Украинские военные ударили по ЗРК «Тор» россиян в Донецкой области
21:10
ВСУ атаковали пункт управления БПЛА и место разгрузки боеприпасов армии РФ
20:44
Силы обороны поразили важные военные цели оккупантов в Донецкой области
20:22
ВСУ поразили военные корабли РФ
19:59
Япония передала украинским спасателям оборудование для разминирования
19:21
На развитие науки в Донецкой области в 2026 году направили более 20 млн гривен
18:58
Похищение инкассаторов «Ощадбанка»: МИД вызвало венгерского дипломата
18:23
«Укрэнерго» предупредило о графиках отключений света на 7 марта
18:07
«Шахтер» обыграл «Александрию» и закрепился на вершине УПЛ
17:59
Зеленский записал видео из центра Дружковки: президент заявил, что ВС РФ готовят наступление
16:49
Пушилин заявил, что к 2028 году «надеются запустить» поезд из оккупированного Донецка в Москву
16:23
Россияне заявляют о новой тактике ВСУ: БПЛА-носители FPV-дронов
16:18
ВС РФ штурмуют село вблизи Покровска с двух сторон
15:45
Поляка уличили в продаже дронов, предназначенных для ВСУ
все новости
ВИДЕО
Сбитый БПЛА РФ. На Константиновском направлении продолжают сбивать дроны РФ
07 марта, 18:18
Оккупант сдается в плен под контролем украинских дронов. Более 100 оккупантов сдались благодаря украинским дронам
07 марта, 16:56
Полиция показала первые минуты после удара по Харькову Полиция показала первые минуты после удара по Харькову
07 марта, 15:20
В Донецке уничтожено место подготовки и запуска беспилотников «Шахед». В Донецком аэропорту уничтожено место хранения и запуска БПЛА «Шахед»
07 марта, 13:09
Столб дыма над Донецком. В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднялся дым
07 марта, 10:58
Фото: ГСЧС Харьковской области В Харькове выросло число жертв после удара РФ (дополнено)
07 марта, 08:38

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор