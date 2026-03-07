Балицкого могут снять: РФ ищет нового «губернатора»

Евгений Балицкий.

Российская оккупационная администрация может в ближайшее время сменить так называемого «губернатора» на ВОТ Запорожской области. Евгения Балицкого могут снять с должности уже до сентября. Об этом сообщает движение сопротивления «ОТПОР» со ссылкой на собственные источники.



По их информации, в российских структурах недовольны результатами работы Балицкого. Ему приписывают отсутствие заметных управленческих результатов, коррупционные схемы, а также возможный саботаж выполнения решений, поступающих из Москвы.



На фоне этого в Кремле якобы начали обсуждать возможную замену руководителя оккупационной администрации. Одним из основных кандидатов на эту должность рассматривается пророссийский деятель Владимир Рогов.



Источники движения сопротивления утверждают, что его назначение может привести к масштабной кадровой перестройке в оккупационной администрации региона.



«Речь идет об увольнении значительной части местных коллаборантов с руководящих должностей. На их места могут направить чиновников непосредственно из России», - говорится в сообщении.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»