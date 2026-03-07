Горсовет Краматорска сообщил новые подробности авиаударов

Последствия авиаударов по Краматорску.

В Краматорске обнародовали обновлённую информацию о последствиях ночных авиаударов российских войск по городу. Об этом сообщили в Краматорском городском совете.



По данным властей, первый удар произошёл в 22:20, когда российские военные сбросили авиабомбу ФАБ-250 на частный сектор. В результате атаки погиб мужчина 1988 года рождения, повреждены 12 жилых домов.



В то же время ещё одна ФАБ-250 ударила по объекту критической инфраструктуры, из-за чего часть города осталась без электроснабжения.



Ещё один мощный удар произошёл около 03:40 — российские войска применили авиабомбу ФАБ-500, которая попала в центральную часть Краматорска.

В результате атаки ранены семь человек:

женщины 1950, 1986 и 2004 годов рождения;

мужчина 1984 года рождения;

девушка 2010 года рождения;

мальчик 2014 года рождения;

девочка 2024 года рождения.

Повреждены четыре образовательных учреждения, 14 многоэтажных домов, офисные помещения, магазины и 31 автомобиль.



На местах ударов работают коммунальные службы и аварийные бригады, которые устраняют последствия обстрелов. В городском совете отметили, что окончательные масштабы разрушений ещё устанавливаются.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»