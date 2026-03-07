Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Полиция показала первые минуты после удара по Харькову
07 марта 2026, 15:20

Национальная полиция Украины опубликовала видео, на котором показаны первые минуты после российского ракетного удара по многоэтажному дому в Харькове.

На кадрах видно работу патрульных полицейских, которые вместе со спасателями и медиками помогают пострадавшим. Правоохранители оказывают домедицинскую помощь раненым, эвакуируют жителей из повреждённого здания и обеспечивают проезд экстренных служб.

В полиции сообщили, что патрульные одними из первых прибыли на место удара и сразу включились в спасательную операцию.



Тем временем, по данным Харьковской областной прокуратуры, по состоянию на 14:10 известно об 11 погибших, среди них двое детей. Информация о количестве раненых и масштабе разрушений продолжает уточняться.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Харьков
Прочее
Ракетный удар обстрел Харькова многоэтажка Харьков
Организации
Национальная полиция Украины

