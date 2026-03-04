Депутата «Единой России» в оккупированной Волновахе арестовали за растрату в особо крупном размере

Фото: Центр изучения оккупации

Андрей Мацегора, депутат так называемого «муниципального совета Волновахи» от партии «Единая Россия» в оккупированном российскими войсками городе, арестован по обвинению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.



Как сообщает Центр изучения оккупации, суд, подконтрольный оккупационной администрации, постановил заключить его под стражу и отправить в СИЗО. Помимо депутатского мандата, Мацегора занимал должность председателя общественного совета партийного проекта «Русское село» в группировке «ДНР».



Он также руководил волновахским филиалом ООО «Кубаньпродэко» — российской аграрной компании, связанной с сельскохозяйственным бизнесом.

После захвата Волновахи российскими войсками в 2022 году Мацегора активно сотрудничал с оккупационными структурами.



Он регулярно давал комментарии российским пропагандистским СМИ, позиционируя себя как лояльного к РФ общественного деятеля. 7 октября 2023 года он участвовал в церемонии закладки так называемого «президентского сада» в Волновахе.



Мероприятие было приурочено ко дню рождения Владимира Путина и демонстрировало публичную поддержку российского режима со стороны местных коллаборантов. В 2025 году в интервью сайту партии «Единая Россия» Мацегора заявлял, что депутат должен быть «честным, открытым и чутким к людям», подчеркивая необходимость «слышать и понимать проблемы граждан».



До полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Андрей Викторович Мацегора (родился 2 июля 1981 года) вел ограниченную политическую деятельность на местном уровне в Украине.



В 2020 году он был избран депутатом Хлебодаровского сельского совета Волновахского района Донецкой области VIII созыва по округу №2 от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», известной своей пророссийской ориентацией. В избирательном списке он значился под №5 и являлся членом этой политической силы.



До начала политической карьеры Мацегора работал главным инженером в частном акционерном обществе «Экопрод».

Напомним, россиянина, который основал телеканал в оккупированном Мариуполе, будут судить за коррупцию. 2022 году он работал над созданием сети пропагандистских телеканалов в Мариуполе, это был телеканал «Мариуполь24», в Мелитополе — «За ТВ», в Херсонской области — «Таврия ТВ».



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»