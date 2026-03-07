Удар БПЛА по заводу в Евпатории: разворотило цеха

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
07 марта 2026, 14:35

Последствия ударов БПЛА. Последствия ударов БПЛА.

Во временно оккупированной Евпатории в Крыму зафиксирована атака на территорию авиационного ремонтного предприятия. Фото последствий удара опубликовал российский Telegram-канал «Досье Шпиона».

По имеющейся информации, 25 февраля 2026 года был атакован Евпаторийский авиационный ремонтный завод. Для удара, предположительно, использовались ударные беспилотники.

Сообщается, что под удар попали цеха №1 и №2 предприятия. Ранее эти помещения использовались для обслуживания вертолётов, однако в последнее время, по предварительным данным, могли применяться для работ, связанных с беспилотными летательными аппаратами.

На опубликованных фотографиях также можно заметить самолёт Бе-12 «Чайка». По информации источника, его повреждение произошло ранее — вероятно в сентябре 2025 года.

Ранее в сети уже публиковались спутниковые снимки, на которых были видны последствия ударов по территории этого предприятия в оккупированном Крыму.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

