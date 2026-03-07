После атаки РФ часть регионов Украины осталась без света

Фото: Минэнерго.

В ночь на 7 марта Россия провела пятую с начала года массированную ракетно-дроновую атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.



В результате ударов часть потребителей осталась без электроснабжения в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, из-за последствий атаки было нарушено теплоснабжение в Киеве.



Энергетики и коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии и тепла.



Из-за регулярных ударов по энергетической инфраструктуре в некоторых регионах применяются вынужденные ограничения потребления. В частности, для промышленности действуют графики ограничения мощности, а для населения могут вводиться почасовые отключения электроэнергии.



Жителям рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах региональных энергокомпаний.

Напомним, в ночь на 7 марта Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине, применив ракеты различных типов и сотни ударных беспилотников.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»