После атаки РФ часть регионов Украины осталась без света

В ночь на 7 марта Россия провела пятую с начала года массированную ракетно-дроновую атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
В результате ударов часть потребителей осталась без электроснабжения в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, из-за последствий атаки было нарушено теплоснабжение в Киеве.
Энергетики и коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии и тепла.
Из-за регулярных ударов по энергетической инфраструктуре в некоторых регионах применяются вынужденные ограничения потребления. В частности, для промышленности действуют графики ограничения мощности, а для населения могут вводиться почасовые отключения электроэнергии.
Жителям рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах региональных энергокомпаний.
Напомним, в ночь на 7 марта Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине, применив ракеты различных типов и сотни ударных беспилотников.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
