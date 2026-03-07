В оккупированном Стаханове взорвали автомобиль: есть раненый

Последствия взрыва автомобиля.

Во временно оккупированном российскими войсками городе Стаханов Луганской области (в 2016 году был переименован в Кадиевку), произошёл взрыв автомобиля. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, передают «Новости Донбасса».



По их информации, машина была подорвана на территории города. После взрыва на место прибыли экстренные службы оккупационных властей. По предварительным данным, один человек получил ранения. Его доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.



Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки потери российских войск составили ещё 1010 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»