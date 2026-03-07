Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В оккупированном Стаханове взорвали автомобиль: есть раненый
07 марта 2026, 12:12

Последствия взрыва автомобиля. Последствия взрыва автомобиля.

Во временно оккупированном российскими войсками городе Стаханов Луганской области (в 2016 году был переименован в Кадиевку), произошёл взрыв автомобиля. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, передают «Новости Донбасса».

По их информации, машина была подорвана на территории города. После взрыва на место прибыли экстренные службы оккупационных властей. По предварительным данным, один человек получил ранения. Его доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. 

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки потери российских войск составили ещё 1010 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Места
Стаханов Луганская область Кадиевка
взрыв авто Оккупированные территории взрыв в Стаханове

