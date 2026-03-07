Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Стало известно, чем РФ атаковала Украину во время массированного удара
07 марта 2026, 10:00

Фото: ГСЧС Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области.

В ночь на 7 марта Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине, применив ракеты различных типов и сотни ударных беспилотников.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, всего радиотехнические войска зафиксировали 509 средств воздушного нападения.

Среди них:

  • 2 гиперзвуковые ракеты «Циркон»;

  • 13 баллистических ракет «Искандер-М/С-400»;

  • 14 крылатых ракет «Калибр»;

  • 480 ударных беспилотников типов «Шахед», «Гербера», «Италмас» и других.

Около 290 из них составили дроны «Шахед». Основными направлениями удара стали Киев, Харьковская, Житомирская, Хмельницкая и Черновицкая области.

По предварительным данным на 09:00, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 472 воздушные цели — 19 ракет и 453 беспилотника.



При этом зафиксированы попадания девяти ракет и 26 ударных дронов в 22 локациях. Также сообщается о падении обломков сбитых БПЛА в пяти местах.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

