Стало известно, чем РФ атаковала Украину во время массированного удара

В ночь на 7 марта Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине, применив ракеты различных типов и сотни ударных беспилотников.
По данным Командования Воздушных сил ВСУ, всего радиотехнические войска зафиксировали 509 средств воздушного нападения.
Среди них:
2 гиперзвуковые ракеты «Циркон»;
13 баллистических ракет «Искандер-М/С-400»;
14 крылатых ракет «Калибр»;
480 ударных беспилотников типов «Шахед», «Гербера», «Италмас» и других.
Около 290 из них составили дроны «Шахед». Основными направлениями удара стали Киев, Харьковская, Житомирская, Хмельницкая и Черновицкая области.
По предварительным данным на 09:00, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 472 воздушные цели — 19 ракет и 453 беспилотника.
При этом зафиксированы попадания девяти ракет и 26 ударных дронов в 22 локациях. Также сообщается о падении обломков сбитых БПЛА в пяти местах.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
