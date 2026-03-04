Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В оккупированном Курахово до сих пор решают, как завезти хлеб и лекарства
04 марта 2026, 19:44

Курахово уже год под оккупацией. Но вместо восстановления — обсуждения подвоза продуктов, лекарств и оформления российских паспортов. Это главный публичный вопрос местной администрации спустя 12 месяцев после захвата.

В городе нет стабильной логистики, полноценной медицины и админсервисов. Жители ходят за водой с тележками. «Восстановление» — это мобильная связь «Феникс», баллонный газ и показательные сюжеты о передаче генераторов.

Без российского паспорта — не берут на работу, не оказывают медицинскую помощь. На блокпостах украинский документ может стать поводом для задержания. По словам местных, паспортизация — вопрос выживания.

Похожая ситуация в Авдеевке, Марьинке, Селидово. Города в руинах, население сократилось в десятки раз. На юге — еще сложнее: перебои со светом и водой, продовольственные ограничения, жесткий контроль.

Спустя год после захвата речь идет не о развитии, а о попытках обеспечить минимум для существования.

Подробнее смотрите в авторском видео журналистов «Новостей Донбасса»

Ранее «Новости Донбасса» писали о том, как новые банковские правила РФ ударили по жителям оккупированных территорий.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

