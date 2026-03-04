В оккупированном Курахово до сих пор решают, как завезти хлеб и лекарства

Курахово уже год под оккупацией. Но вместо восстановления — обсуждения подвоза продуктов, лекарств и оформления российских паспортов. Это главный публичный вопрос местной администрации спустя 12 месяцев после захвата.
В городе нет стабильной логистики, полноценной медицины и админсервисов. Жители ходят за водой с тележками. «Восстановление» — это мобильная связь «Феникс», баллонный газ и показательные сюжеты о передаче генераторов.
Без российского паспорта — не берут на работу, не оказывают медицинскую помощь. На блокпостах украинский документ может стать поводом для задержания. По словам местных, паспортизация — вопрос выживания.
Похожая ситуация в Авдеевке, Марьинке, Селидово. Города в руинах, население сократилось в десятки раз. На юге — еще сложнее: перебои со светом и водой, продовольственные ограничения, жесткий контроль.
Спустя год после захвата речь идет не о развитии, а о попытках обеспечить минимум для существования.
Подробнее смотрите в авторском видео журналистов «Новостей Донбасса»
Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»