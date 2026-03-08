Россия убила мирного жителя в Никоноровке Краматорского района

За минувшие сутки, 7 марта, в Донецкой области погиб один человек. Как сообщили в Донецкой областной военной администрации, жертвой российских обстрелов стал мирный житель Никоноровки Николаевской громады Краматорского района.



Кроме того, еще десять человек получили ранения в Краматорске. В областной администрации напомнили, что с начала полномасштабного вторжения России общее число жертв среди гражданского населения Донецкой области достигло 4076 человек. Еще 8994 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.

При этом уточняется, что приведенная статистика не учитывает данные из Мариуполя и Волновахи, где из-за боевых действий и временной оккупации установить точное количество жертв пока невозможно.

Напомним, Россия сбросила на Краматорск три авиабомбы подряд.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»