РФ сбросила 500-кг бомбу на Краматорск: есть погибший

За прошедшие сутки, 6 марта, в результате российских обстрелов на территории Донецкой области погиб один мирный житель. Трагедия произошла в Краматорске. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, за сутки ранения получили еще семь жителей региона. Пятеро пострадали в Краматорске, один человек — в Дружковке и еще один — в Алексеево-Дружковке.



Кроме того, ночью российские войска около 3:40 сбросили на город 500-килограммовую авиабомбу. В результате атаки ранения получили как минимум шесть человек. Среди пострадавших — трое детей 2010, 2014 и 2024 годов рождения.



Взрыв повредил жилую инфраструктуру города. По предварительным данным, повреждены 12 многоквартирных домов, пять административных зданий и 22 автомобиля.



«На месте работают спасатели, медики и коммунальные службы. Правоохранители документируют последствия удара и уточняют информацию о пострадавших», - говорится в сообщении.



По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения России, без учета Мариуполя и Волновахи, в Донецкой области погибли 4075 мирных жителей, еще 8984 получили ранения.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»