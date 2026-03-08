В Армавире догорает нефтебаза

Скриншот

В Армавире Краснодарского края пожарные продолжают ликвидацию масштабного возгорания на территории нефтебазы. К утру 8 марта локализовали огонь, который охватил около 700 квадратных метров.



Пожар продолжается уже более семи часов. К его тушению привлечены 120 человек и 38 единиц техники. На начальном этапе ликвидации возгорания на месте работали 91 пожарный и 26 единиц спецтехники, однако позже группировку пришлось усилить.

Предварительно установлено, что причиной пожара стал удар беспилотного летательного аппарата по объекту. На видео видно, что повреждено сразу несколько резервуаров с топливом. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в результате удара беспилотника по заводу в Евпатории разворотило цеха.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»