Украина удержала ключевые направления обороны — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию на фронте, дальнейшую поддержку Украины со стороны Европы и вопросы международной безопасности.



По словам украинского лидера, в течение зимнего периода украинским военным удалось добиться заметных результатов и удержать все ключевые направления обороны. Во время разговора отдельное внимание уделили вопросам финансовой помощи Украине.



Зеленский подчеркнул важность реализации европейских договоренностей о выделении 90 млрд евро поддержки для Украины на ближайшие два года, а также принятия нового пакета санкций против России.



Кроме того, президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, включая развитие событий вокруг Ирана.



Президент Украины отметил, что Франция поддерживает усилия Киева по укреплению безопасности в регионе. В частности, речь шла об украинском опыте противодействия ударным дронам типа «Шахед».



По словам Зеленского, этот опыт может стать важной частью формирования обновленной и более эффективной системы коллективной безопасности вместе с международными партнерами. Ранее Президент Украины записал видео из центра Дружковки.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»