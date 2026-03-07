В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднялся дым

Столб дыма над Донецком.

Во временно оккупированном Донецке появились сообщения о серии взрывов. По словам местных жителей, в городе прогремело как минимум семь детонаций. Об этом сообщают «Новости Донбасса».



Предварительно, взрывы могли произойти в Киевском районе города. Очевидцы также рассказывают, что после ударов в небе над Донецком появился большой столб дыма.



«В небе над городом видно огромный столб дыма. Что-то ударило туда несколько раз», — сообщают местные жители.



По предварительным данным, под удар мог попасть район местного аэропорта. При этом представители оккупационной администрации утром начали писать в своих информационных ресурсах, что в Донецке было «громко».



Ранее из района Донецкого аэропорта, где сегодня зафиксировали «прилеты», осуществлялся запуск российских дронов «Шахед».



Напомним, в ночь на 30 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по месту хранения, снаряжения и подготовки пусков «Герань» и «Шахед» на территории временно оккупированного Донецкого аэропорта.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»