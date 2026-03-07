РФ обстреляла Донецкую область, повреждены десятки домов

Последствия обстрелов РФ.

По состоянию на утро 7 марта российские войска 22 раза обстреляли населённые пункты Донетчины. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военно-гражданской администрации Вадим Филашкин на своей странице в Facebook.



Покровский район: в посёлках Грузкое и Весёлое Шаховской громады повреждено по два дома.



Краматорский район: в Николаевке повреждены четыре многоэтажки, частный дом, две административные постройки и автомобиль; в Донецком – семь частных домов. В самом Краматорске зафиксированы один погибший и шесть раненых, повреждены 12 многоэтажек, пять административных зданий и 22 автомобиля. В Александровке повреждены 13 частных домов, многоэтажка, административное здание, три гаража, семь транспортных средств и линия электропередачи. В Дружковке и Алексеево-Дружковке ранены по одному человеку.



Бахмутский район: в Резниковке Северской громады поврежден один дом.



Всего из зоны боевых действий эвакуировано 536 человек, в том числе 28 детей. Ситуация остаётся напряжённой, продолжается фиксация разрушений инфраструктуры. Напомним, РФ сбросила 500-кг бомбу на Краматорск.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»