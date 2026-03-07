На Константиновском направлении продолжают сбивать дроны РФ

Сбитый БПЛА РФ.

На Константиновском направлении Силы обороны Украины продолжают уничтожать вражеские дроны с помощью стрелкового оружия. Видео работы мобильных огневых групп опубликовали бойцы бригады «Хищник».



«Несмотря на то, что дроны в небе почти незаметны — едва видимые чёрные точки, украинские военные точно поражают цели на большой высоте и расстоянии», - говорится в сообщении.







В прицелах — FPV-дроны и крылья типа «Молния», которые россияне используют для атаки техники и позиций украинских войск.



Ранее в Константиновке мобильные огневые группы бригады «Хищник» за неделю уничтожили 31 вражеский беспилотник, среди которых четыре «Молнии».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»