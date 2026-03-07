Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
На Константиновском направлении продолжают сбивать дроны РФ
07 марта 2026, 18:18

На Константиновском направлении продолжают сбивать дроны РФ

Сбитый БПЛА РФ. Сбитый БПЛА РФ.

На Константиновском направлении Силы обороны Украины продолжают уничтожать вражеские дроны с помощью стрелкового оружия. Видео работы мобильных огневых групп опубликовали бойцы бригады «Хищник».

«Несмотря на то, что дроны в небе почти незаметны — едва видимые чёрные точки, украинские военные точно поражают цели на большой высоте и расстоянии», - говорится в сообщении.



В прицелах — FPV-дроны и крылья типа «Молния», которые россияне используют для атаки техники и позиций украинских войск.

Ранее в  Константиновке мобильные огневые группы бригады «Хищник» за неделю уничтожили 31 вражеский беспилотник, среди которых четыре «Молнии».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область
Прочее
сбитый беспилотник Константиновское направление БПЛА Молния Уничтожение дронов РФ
Организации
бригада Хищник

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:16
Балицкого могут снять: РФ ищет нового «губернатора»
14:35
Удар БПЛА по заводу в Евпатории: разворотило цеха
13:09
В Донецком аэропорту уничтожено место хранения и запуска БПЛА «Шахед»
12:12
В оккупированном Стаханове взорвали автомобиль: есть раненый
10:58
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднялся дым
21:31
Украинские военные ударили по ЗРК «Тор» россиян в Донецкой области
21:10
ВСУ атаковали пункт управления БПЛА и место разгрузки боеприпасов армии РФ
20:44
Силы обороны поразили важные военные цели оккупантов в Донецкой области
16:49
Пушилин заявил, что к 2028 году «надеются запустить» поезд из оккупированного Донецка в Москву
10:15
Оккупанты задержали 18-летнюю жительницу Волновахи за «госизмену»
07:47
В Геническе усилили охрану электрической подстанции — «АТЕШ»
20:47
В оккупированном Мариуполе сообщили о самоубийстве школьника: блогер, рассказавший о трагедии, опасается преследования
19:44
В оккупированном Курахово до сих пор решают, как завезти хлеб и лекарства
19:09
Депутата «Единой России» в оккупированной Волновахе арестовали за растрату в особо крупном размере
16:50
За шесть переводов ВСУ 13 лет колонии: приговор жительнице Мариуполя
09:29
В Мелитополе проверяют репетиторов по истории
15:35
Опубликованы последствия ударов по заводу в Евпатории
11:55
На ВОТ Донетчины введут устный экзамен по истории
09:49
«АТЕШ» парализовал логистику РФ на Покровском направлении
18:38
Мосты через Айдар остаются затопленными в 11 селах
все новости
18:18
На Константиновском направлении продолжают сбивать дроны РФ
17:23
Украина удержала ключевые направления обороны — Зеленский
16:56
Более 100 оккупантов сдались благодаря украинским дронам
16:16
Балицкого могут снять: РФ ищет нового «губернатора»
15:20
Полиция показала первые минуты после удара по Харькову
14:35
Удар БПЛА по заводу в Евпатории: разворотило цеха
13:53
Горсовет Краматорска сообщил новые подробности авиаударов
13:09
В Донецком аэропорту уничтожено место хранения и запуска БПЛА «Шахед»
12:32
РФ обстреляла Донецкую область, повреждены десятки домов
12:12
В оккупированном Стаханове взорвали автомобиль: есть раненый
11:33
После атаки РФ часть регионов Украины осталась без света
10:58
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднялся дым
10:00
Стало известно, чем РФ атаковала Украину во время массированного удара
09:08
РФ сбросила 500-кг бомбу на Краматорск: есть погибший
08:38
В Харькове выросло число жертв после удара РФ (дополнено)
22:22
Город Дружковка и поселок Алексеево-Дружковка попали под российский обстрел
21:31
Украинские военные ударили по ЗРК «Тор» россиян в Донецкой области
21:10
ВСУ атаковали пункт управления БПЛА и место разгрузки боеприпасов армии РФ
20:44
Силы обороны поразили важные военные цели оккупантов в Донецкой области
20:22
ВСУ поразили военные корабли РФ
все новости
ВИДЕО
Сбитый БПЛА РФ. На Константиновском направлении продолжают сбивать дроны РФ
07 марта, 18:18
Оккупант сдается в плен под контролем украинских дронов. Более 100 оккупантов сдались благодаря украинским дронам
07 марта, 16:56
Полиция показала первые минуты после удара по Харькову Полиция показала первые минуты после удара по Харькову
07 марта, 15:20
В Донецке уничтожено место подготовки и запуска беспилотников «Шахед». В Донецком аэропорту уничтожено место хранения и запуска БПЛА «Шахед»
07 марта, 13:09
Столб дыма над Донецком. В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднялся дым
07 марта, 10:58
Фото: ГСЧС Харьковской области В Харькове выросло число жертв после удара РФ (дополнено)
07 марта, 08:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор