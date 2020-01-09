Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен пленными Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Получить украинские документы на Донбассе. Реалии

Юля Тараруй
09 января 2020, 09:00

Получить украинские документы на Донбассе. Реалии

Украинский паспорт для жителя оккупированной территории оформить проще и быстрее, чем ждать российский аналог – так же, как и получить другие украинские документы. Нужно только пересечь КПВВ и добраться до ближайшего Центра предоставления административных услуг (Центр надання адміністративних послуг или ЦНАП, - укр.). Например, в Мариуполе в одном здании расположены ЦНАП, управление Пенсионного фонда, РАГС, департамент соцзащиты населения и несколько коммунальных предприятий.

Как рассказала глава мариупольского ЦНАПа Наталья Колесова, особенность мультицентра заключается в том, что большинство административных органов собраны в одном месте, а значит, человеку не нужно ездить по городу от одного управления к другому. 

«Человек должен получить максимум услуг, придя в одну локацию. ЦНАП здесь как одно из структурных подразделений. Большинство наших посетителей - особенно если говорить о Пенсионном фонде, управлении соцзащиты и ЦНАПе - это люди среднего и пожилого возраста. Поэтому мы стараемся развивать и концентрировать в одной локации все услуги», - рассказала Колесова.

Также по теме: Как оформить загран переселенцу в Мариуполе

Это уже третий ЦНАП в Мариуполе, где можно получить услуги без привязки к району.

«Мы распределяем Центры по городу, чтобы обеспечить территориальную доступность», - добавила Колесова.

В ЦНАПе жители Мариуполя, Донецка и других городов, которые находятся не под контролем Украины, могут:

  • зарегистрировать место жительства (оформить прописку в Мариуполе)
  • открыть/закрыть бизнес
  • оформить право собственности на недвижимость
  • решить земельные вопросы
  • получить справки для оформления наследства
  • оформить субсидию и другие льготы

Жители оккупированных районов чаще всего едут в ЦНАПы, чтобы закрыть бизнес или получить новый паспорт. Но чтобы попасть в ближайший Центр после пересечения КПВВ нужно проехать еще минимум 15 километров.

Также по теме: Украинский ID паспорт. Что нужно знать

Развитие центров предоставления административных услуг в украинских городах помогает стране в децентрализации.

ЦНАПы в крупных городах - это удобно, но жители отдаленных сел и поселков по всей Украине тратят больше времени и сил, чтобы оформить документы. Особенно это касается прифронтовых районов Донбасса, где людям старшего возраста поездки в райцентры доставляют много проблем. Чтобы исправить это, местные власти все больше задумываются над передвижными офисами. Один из таких работает в Луганской области. Два автомобиля, оборудованные всей необходимой техникой теперь по заявкам должны обслуживать жителей Кременской и Беловодской громад. Стоимость каждого авто – 50 тысяч долларов. Обе машины куплены за деньги европейских доноров, которые помогают развиваться громадам на Донбассе.

Полноценные ЦНАПы на колесах у большинства украинских городов пока только в планах. В Донецкой области на 14 автомобилей-трансформеров потратили около 55 миллионов гривен из областного бюджета.

Если местная власть не может позволить себе покупку целого микроавтобуса или не видит острую необходимость в передвижном центре, некоторые ЦНАПы оказывают услуги на дому. Это называется «мобильный кейс».

В Донецкой области мобильные кейсы есть в Мариуполе, Славянске, Марьинке, Бахмуте, Краматорске, Константиновке, Лимане, Покровске, Дружковке. Из 13 мобильных кейсов лишь один был куплен за деньги городского бюджета – в Мариуполе. В остальных городах кейсы закуплены за деньги международных доноров.

Мобильный кейс умещается в компактном чемодане: ноутбук, сканер, принтер, модем, веб-камера.

В Славянске услуга оформления документов на дому доступна для людей с инвалидностью 1-2 групп, пенсионеров старше 80 лет и тех, кто временно не может самостоятельно приехать в ЦНАП, например, находится в больнице или дома после операции.

«Мы оказываем 208 видов админуслуг. Но мобильные кейсы не могут оформлять паспортные документы», - рассказала начальница славянского ЦНАПа Анна Головаченко.

И даже не во всех стационарных ЦНАПах Донетчины сегодня можно оформить биометрические загранпаспорта и ID-карты. Из 31 центра пока лишь 15 предоставляют такие услуги.

Среди пенсионеров Славянска самым популярным документом остается справка, которую в народе называют «о составе семьи».

Также по теме: Потеря паспорта или ИНН. Что делать?

«Наиболее востребованными были и остаются справки о зарегистрированных в жилом помещении, потому что люди оформляют субсидии», - пояснила Головаченко.

Но далеко не все знают о существовании «мобильных кейсов». Для популяризации своих услуг ЦНАПы украинских городов по-разному себя рекламируют: от бумажных объявлений до социальных роликов на ТВ.

«ЦНАП – твій файний супермаркет послуг». Таким девизом заканчивается социальная реклама сети Центров предоставления административных услуг в Днепропетровской области. В коротком видеоролике пенсионерка «Кристина Дермидонтовна» дома получает нужную ей справку от «мужчины в черном». У него есть небольшой чемодан со всем необходимым для того, чтобы помочь пожилой женщине, не выходя из дома, оформить документ. А в придачу – белая роза.

На деле все прозаичнее – без цветов, но с тем же оборудованием – сканером, принтером и прочей портативной техникой.

Офис президента объявил диджитализацию страны. Отчасти идеальная модель «Государства в смартфоне» должна заменить ЦНАПы, ведь смысл диджитализации заключается в отказе от бумажного документооборота и походов за справками. Но специалисты отмечают, что пока ЦНАПы – наиболее оптимальное решение. Например, чтобы перейти на электронный документооборот, громады, которые сейчас формируются по всей стране, должны постепенно формировать единый реестр жителей. Но у большинства объединенных громад такие реестры лишь в планах.

Также по теме: Прописка в паспорте у переселенца. Как решить проблему?

«К сожалению, полностью уйти от бумажной документации мы не можем, потому что есть законодательно прописанные нормы. Под каждую услугу есть информационная карта с перечнем документов, который нужно подать для получения той или иной услуги, - поясняет Наталья Колесова. - ЦНАП не может избавить нас от бумажной волокиты сейчас. Развитие электронного правительства позволит человеку вообще не приходить в ту или иную структуру. Можно все сделать дома, не подавая никаких бумажных документов, прилагая сканы или предоставляя идентификацию. Это интересно и современно, но пока не для всех доступно. Это, скорее, решение будущего».

Также по теме: Получение паспорта в 16 лет. Какие документы нужны в Украине

ТЕГИ

Прочее
ЦНАП
Прочее
Паспорта
Места
Славянск Мариуполь

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:24
ОБСЕ зафиксировала обстрелы на участке разведения у Петровского
23:08
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:12
«ДНР» заявляет о скором открытии своего «представительства» в Турции
12:20
ОБСЕ зафиксировала запрещенные «Грады» у боевиков «ЛНР»
09:29
В Донецке горела сауна в гостинице
22:26
Главные события неподконтрольного Донбасса за 6 - 7 января
21:07
В МИД назвали выборы в ОРДЛО условием сохранения «Минска»
11:49
Под Луганском на взрывчатке подорвался мужчина
12:41
«ДНР»: В Горловке задержали сбежавших из колонии
11:36
«ДНР»: У жителя Шахтерска нашли реактивные огнеметы
09:16
В Луганске пожар оставил без электричества около 200 частных домов
18:26
Главные новости Донбасса за неделю
19:50
На пункте пропуска под Горловкой умерла пенсионерка
13:51
ОБСЕ: Между Водяным и Пикузами — сотни мин
12:09
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Луганском
все новости
11:24
Украинская сторона не исключает, что самолет МАУ в Иране сбила российская ракета
10:58
Трюдо надеется на участие Канады в расследовании причин катастрофы самолета МАУ в Иране
10:24
ОБСЕ зафиксировала обстрелы на участке разведения у Петровского
09:48
Иран опубликовал первые результаты расследования причин катастрофы самолета МАУ
09:24
Сегодня Порошенко допросят в ГБР
09:12
СМИ узнали предварительный вывод западных спецслужб о катастрофе самолета МАУ
08:23
Сегодня в Украине — день траура по жертвам катастрофы самолета МАУ в Иране
08:04
Трое украинских военных ранены на Донбассе за минувшие сутки
23:08
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:33
Российскому блогеру Митрошиной запретили въезд в Украину на 3 года
20:42
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране
19:24
Канада предложила помощь в расследовании крушения самолета МАУ в Иране
18:35
Двое военных получили ранения из-за обстрелов боевиков с начала суток
17:03
Суд повторно перенес рассмотрение апелляции на арест главного фигуранта в деле Шеремета
17:01
В Тегеране заявили, что будут проводить расшифровку ящиков украинского лайнера в Иране
все новости
ВИДЕО
Местные выборы 2020. Успеют ли внести изменения в Конституцию? ►
06 января, 10:07
Кто может представить Донбасс на переговорах в Минске ►
03 января, 10:51
Зеленский в новогоднем обращении решил объединить всю Украину
01 января, 00:02
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция