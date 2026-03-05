Войска России обстреляли Дружковку: загорелся дом

Последствия обстрела Дружковки. Фото: ГСЧС

Ночью 4 марта российские захватчики нанесли удар по частному сектору города Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



В результате атаки загорелся частный дом.



Спасатели локализовали пожар на площади 70 квадратных метров. Однако из-за угрозы повторных ударов тушение огня пришлось приостановить.

Напомним, что ночью 4 марта «шахеды» ударили по городу Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены многоэтажки, троллейбусы и котельная.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко