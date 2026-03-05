В прифронтовой Добропольской громаде остается более 1000 жителей. Фото: скриншот

По состоянию на начало марта в Добропольской громаде Донецкой области остается 1240 человек, из них 950 — в самом Доброполье, преимущественно пожилые люди. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, в Доброполье продолжают работать коммунальные службы, открыты 2 магазина, кроме того, в город регулярно привозят гуманитарную помощь и лекарства.



Экипажи «Белых ангелов» ежедневно вывозят людей в транзитные центры, где они получают помощь и могут выбрать варианты расселения. Уже работает 5 центров помощи — в Днепре, Каменском, Шептицком, Киеве и Павлограде, готовится открытие центра в Одессе.



Как отмечается, в Днепре приобрели здание социального жилья.



