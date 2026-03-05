Жители Донецкой области уехали поездом «Лозовая—Львов» подальше от войны

Фото: «Укрзализныця»

«Вагон 0» называют вагоном к жизни — именно в него садятся жители Донецкой области, чтобы уехать как можно дальше от постоянных обстрелов и угрозы вражеского оружия.



Как сообщили в «Укрзализныце», в нулевом вагоне поезда «Лозовая—Львов» эвакуировались 39 пассажиров. Среди них — 10 маломобильных людей и людей с инвалидностью, а также дети.



Вместе с хозяевами удалось вывезти и домашних животных: в вагоне ехали пять собак и семь котов. Железнодорожники доставили всех пассажиров в более безопасные города, где люди смогут хотя бы на время отдохнуть от ежедневных атак и постоянного чувства опасности.



Организация эвакуации стала возможной благодаря совместной работе ряда гуманитарных и государственных организаций. В «Укрзализныце» выразили благодарность Донецкой областной военной администрации, инициативе Save Ukraine, благотворительной организации «Координационный гуманитарный центр», фонду «Восток SOS», общественной организации «Пролиска», фонду «Ангелы спасения», а также Обществу Красного Креста Украины за помощь в спасении людей.

Фото: «Укрзализныця»

Напомним, в течение суток из прифронтовых районов Донецкой области удалось эвакуировать 393 человека, среди них 22 ребенка.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»