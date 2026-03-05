Российские войска атакуют дамбы на Покровском направлении – НГУ

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

На Покровском направлении из-за неблагоприятных погодных условий передвижения российской армии сведены к минимуму. Об этом сообщили в пресс-службе 4-й бригады оперативного назначения НГУ.



Однако, по словам военных, фиксируются признаки накопления личного состава россиянами.



«Вероятно, после больших потерь во время осенне-зимней кампании оккупанты готовят резервы для наступления в период «зеленки», надеясь скрытно от наших дронов перемещаться в густой растительности. В то же время противник прибег к атакам на дамбы на прилегающих территориях на фоне естественного поднятия уровня воды. Цель врага – подтопить наши оборонительные рубежи, позиции подразделений БПЛА, РЭБ и артиллерии. Такими действиями захватчики стремятся максимально усложнить нашу логистику и сделать невозможным быстрое маневрирование Сил обороны Украины при отражении будущих атак», – отметили в бригаде.

Напомним, что армия РФ накапливает резервы и готовится к активизации наступления в Покровско-Мирноградской агломерации.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко