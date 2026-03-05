Митрополит Арсений не явился в суд: причина

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
05 марта 2026, 20:50

Митрополит Арсений не явился в суд.

Митрополит Свято-Успенской Святогорской лавры УПЦ (МП) Арсений (Яковенко), которого обвиняют в оправдывании агрессии РФ против Украины и распространении информации о расположении блокпостов ВСУ, 5 марта не появился в зале суда. Он находится на стационарном лечении в киевской клинике с 3 марта. Об этом говорится из трансляции судебного заседания Чечеловского районного суда Днепра.

Сторона защиты заявила, что митрополит Арсений будет находится в клинике до конца 8 марта.

«Врачи проводят анализы и обследования. В больнице митрополит пробудет, по меньшей мере, до конца этой недели, возможно, его отпустят на выходные домой», — рассказал во время заседания адвокат обвиняемого Юрий Захарченко.

Следующее судебное заседание пройдет 13 марта.

Ранее мы писали, что 25 февраля в Чечеловском районном суде Днепра митрополиту Арсению была изменена мера пресечения. Суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 25 апреля 2026 года без электронного средства контроля.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

