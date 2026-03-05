Двое пехотинцев почти 3 месяца держали оборону на позиции Константиновском направлении

Военные вернулись с позиции. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие вернулись с позиций на Константиновском направлении. Они держали оборону 87 дней. Об этом сообщили в пресс-службе 93 отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».



Николай и Сергей прошли медицинский осмотр в стабилизационном пункте.



«Близкие обстрелы, истощение, стресс могли повлиять на их здоровье. После осмотра Николай впервые почти через 3 месяца звонит по телефону жене», — говорится в сообщении.







Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»