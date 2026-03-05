Трамп заявил, что Путин готов заключить мирное соглашение, а Зеленского обвинил в затягивании переговоров

Трамп обвинил Зеленского в затягивании переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по поводу войны в Украине продолжаются. Кроме того, он обвинил украинского президента Владимира Зеленского в затягивании переговоров. Об этом передает Politico.



«Зеленский должен взяться за дело и заключить сделку», — сказал Трамп.



Также Трамп заявил, что, по его мнению, глава Кремля Владимир Путин готов к переговорам о прекращении войны.



«Я думаю, Путин готов к сделке», — уточнил Трамп.



В свою очередь Трамп добавил, что украинский лидер не проявляет достаточной готовности к переговорам.



«Невероятно, что он является препятствием. У вас нет козырей. Теперь у него их еще меньше», — резюмировал глава Белого дома.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»