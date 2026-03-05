Россия и Украина провели новый обмен военнопленными: детали

В четверг, 5 марта, между Украиной и Россией прошёл очередной обмен военнопленными.

200 украинских военных вернулись домой в результате очередного обмена пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.





По его словам, для сотен семей это долгожданная новость. Среди освобожденных — защитники разных направлений фронта, в том числе Мариуполя и Донецкой области.

«Сегодня 200 украинских семей получили самое ожидаемое сообщение: их родные возвращаются домой. И это всегда хорошие новости для всех нас, для всей страны — возвращение наших людей на родную землю. Среди тех, кто возвращается, — защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской областей. Воины Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина продолжает работу по возвращению всех своих граждан из российского плена.

Обмен совершен при посредничестве ОАЭ и США.

Предыдущий обмен Россия и Украина провели по формуле 157 на 157 в начале февраля.

Авторка: Юля Тараруй, выпускающая редакторка сайта «Новости Донбасса»