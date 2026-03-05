Свет 6 марта будут отключать не всем: прогноз «Укрэнерго»

Графики почасовых отключений света будут действовать

В пятницу, 6 марта, в некоторых областях Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



В течение суток для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных — графики ограничения мощности.



«Укрэнерго» сообщило, что отключения электроэнергии продолжаются из-за последствий массированных комбинированных ударов России по энергетическим объектам Украины.



«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — уточнили в ведомстве.



Ранее мы писали, что в феврале украинские энергетики восстановили электроснабжение для более 3,1 млн потребителей, оставшихся без света из-за вражеских атак и боевых действий.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

