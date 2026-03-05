Главой Краматорской районной военной администрации назначили Викторию Набокову

Главой Краматорской районной военной администрации стала Виктория Набокова

Виктория Набокова возглавила Краматорскую районную военную администрацию. Первый заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Юрий Винокуров представил ее. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА.



С сегодняшнего дня вступил в силу указ президента Украины о ее назначении на соответствующую должность.





«За год до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Виктория Набокова работала в должности заместителя, а впоследствии и первого заместителя председателя Краматорской РГА. В период с 2025 по 2026 годы – исполняла обязанности главы района», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что новым директором департамента образования и науки облгосадминистрации стал Игорь Гаевой.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»





