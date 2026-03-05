Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Главой Краматорской районной военной администрации назначили Викторию Набокову
05 марта 2026, 19:53

Виктория Набокова возглавила Краматорскую районную военную администрацию. Первый заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Юрий Винокуров представил ее. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА.

С сегодняшнего дня вступил в силу указ президента Украины о ее назначении на соответствующую должность.



«За год до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Виктория Набокова работала в должности заместителя, а впоследствии и первого заместителя председателя Краматорской РГА. В период с 2025 по 2026 годы – исполняла обязанности главы района», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что новым директором департамента образования и науки облгосадминистрации стал Игорь Гаевой.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»



