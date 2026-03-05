В центре Херсона сгорели три авто в результате дроновой атаки

В результате очередной атаки российских беспилотников сгорели три автомобиля.

В центре Херсона в результате очередной атаки российских беспилотников сгорели три автомобиля, еще одно транспортное средство получило повреждения. Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация.



По данным властей, возгорание возникло после удара дрона. На место прибыли спасатели, которым удалось быстро ликвидировать пожар. В администрации отметили, что угрозы для людей и близлежащих зданий сейчас нет.



«Спасатели ликвидировали огонь — угрозы людям и зданиям нет. Информация о пострадавших на данный момент не поступала», — говорится в сообщении.







Кроме того, за помощью к медикам обратилась 70-летняя жительница Херсона, которая пострадала в результате атаки вражеского дрона в центре города около 10.30. Женщина получила контузию и минно-взрывную травму.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»