Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В центре Херсона сгорели три авто в результате дроновой атаки
05 марта 2026, 13:53

В центре Херсона сгорели три авто в результате дроновой атаки

В результате очередной атаки российских беспилотников сгорели три автомобиля. В результате очередной атаки российских беспилотников сгорели три автомобиля.

В центре Херсона в результате очередной атаки российских беспилотников сгорели три автомобиля, еще одно транспортное средство получило повреждения. Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация.

По данным властей, возгорание возникло после удара дрона. На место прибыли спасатели, которым удалось быстро ликвидировать пожар. В администрации отметили, что угрозы для людей и близлежащих зданий сейчас нет.

«Спасатели ликвидировали огонь — угрозы людям и зданиям нет. Информация о пострадавших на данный момент не поступала», — говорится в сообщении.



Кроме того, за помощью к медикам обратилась 70-летняя жительница Херсона, которая пострадала в результате атаки вражеского дрона в центре города около 10.30. Женщина получила контузию и минно-взрывную травму.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Херсон
Прочее
атака дронов обстрел Херсона пожар автомобилей

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
07:47
В Геническе усилили охрану электрической подстанции — «АТЕШ»
20:47
В оккупированном Мариуполе сообщили о самоубийстве школьника: блогер, рассказавший о трагедии, опасается преследования
19:44
В оккупированном Курахово до сих пор решают, как завезти хлеб и лекарства
19:09
Депутата «Единой России» в оккупированной Волновахе арестовали за растрату в особо крупном размере
16:50
За шесть переводов ВСУ 13 лет колонии: приговор жительнице Мариуполя
09:29
В Мелитополе проверяют репетиторов по истории
15:35
Опубликованы последствия ударов по заводу в Евпатории
11:55
На ВОТ Донетчины введут устный экзамен по истории
09:49
«АТЕШ» парализовал логистику РФ на Покровском направлении
18:38
Мосты через Айдар остаются затопленными в 11 селах
16:51
Группировка «ДНР» выпустила новую медаль — теперь за захват Покровска и Мирнограда
15:07
ВСУ поразили две российские РЛС на Луганщине и сосредоточение живой силы армии РФ в Донецкой области
13:43
На ВОТ Херсонской области при ударе погибли 5 полицейских
11:49
Участник захвата Мариуполя получил «руководящую должность» в оккупационной администрации
10:50
На ВОТ отказывают в инсулине без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовод «Дон—Донбасс»: на «спасении от обезвоживания» украли полмиллиарда
17:49
Отключения газа и конфискации: на оккупированных территориях вступили в силу новые законы РФ
17:04
Фигурантка списка похитителей детей назначена «детским омбудсменом»
15:57
В Горловке коллаборанты доносят на своих соседей и отбирают жилье
14:14
ВСУ нанесли серию ударов по военным объектам армии РФ в Донецкой и Запорожской областях
все новости
16:42
Российские войска атакуют дамбы на Покровском направлении – НГУ
16:12
МиГ-29 ВСУ уничтожили скопление штурмовых групп РФ
15:48
20,5 млн гривен для ВСУ: в Донецкой области профинансируют закупку дронов
15:37
ССО уничтожили район базирования системы ПВО в Крыму и склад ГСМ в Мариуполе
14:39
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными: детали (дополнено)
14:31
Жители Донецкой области уехали поездом «Лозовая—Львов» подальше от войны
14:17
Армия РФ накапливает резервы и готовится к активизации наступления в Покровско-Мирноградской агломерации – ВСУ
14:14
ВМС Украины уничтожили вертолет Ка-27 над Черным морем
13:53
В центре Херсона сгорели три авто в результате дроновой атаки
13:19
Жительница Краматорского района готовила взрыв ТЦК
12:32
Стало известно, как в Белгородской области предупреждают о дронах
12:22
В российской тюрьме «вербовали» в ВСУ
11:44
Энергетики восстановили свет для более 3,1 млн украинцев в феврале
11:26
Путин понимает, если ВСУ выйдут из Донбасса, он сохранит от 300 тысяч до миллиона своих солдат – Зеленский
11:23
Российская авиабомба разрушила пятиэтажку в Константиновке, обстреляла Славянск и Дружковку
11:02
Российская авиация сбросила авиабомбу на Константиновку: под завалами многоэтажки погибли люди
10:59
Иранский «Шахед» атаковал Международный аэропорт Нахичевань
10:24
ВСУ поразили ретранслятор пункта управления «шахедами» и склад боеприпасов в оккупированных Крыму и Донецкой области
10:22
Армия РФ обстреляла пожарно-спасательное подразделение в Синельниковском районе
10:04
«Шахеды» ночью ударили по Славянску: повреждены многоэтажки, троллейбусы и котельная
все новости
ВИДЕО
Удар по штурмовым группам РФ. МиГ-29 ВСУ уничтожили скопление штурмовых групп РФ
05 марта, 16:12
Удар по складу ГСМ в оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео ССО уничтожили район базирования системы ПВО в Крыму и склад ГСМ в Мариуполе
05 марта, 15:37
В результате очередной атаки российских беспилотников сгорели три автомобиля. В центре Херсона сгорели три авто в результате дроновой атаки
05 марта, 13:53
Удар по территории возле аэропорта Нахичевань. Иранский «Шахед» атаковал Международный аэропорт Нахичевань
05 марта, 10:59
Авиаудар по штурмовикам ВС РФ в Покровске. Украинская авиация нанесла удары по штурмовым группам РФ в Покровске
05 марта, 09:49
Скриншот: t.me/petrenko_iHS Запад Степногорска под контролем ВСУ: противник жалуется на сложную обстановку
04 марта, 21:58
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор