ВСУ зачищают участок на стыке Запорожской и Днепропетровской областей

Скриншот: DeepState

На стыке Запорожской и Днепропетровской областей продолжаются активные боевые действия. Силы обороны Украины проводят зачистку территории от российских подразделений, однако противник оказывает упорное сопротивление и пытается удерживать позиции. Об этом пишет DeepState.



По данным аналитического проекта, наиболее напряженная ситуация сейчас наблюдается в населенном пункте Березовое. Украинские военные пытаются вытеснить оттуда российскую пехоту и полностью зачистить село, однако противник ведет встречные действия и постоянно усиливает давление.



Параллельно украинские подразделения проводят поисково-ударные операции на участке Калиновское — Новониколаевка — Новогригорьевка — Красногорское — Першотравневое — Рыбное — Солодкое. На этом направлении фиксируются удары по живой силе и укрытиям противника.

В частности, поражения отмечены на востоке Новониколаевки, а также преимущественно в восточной части Новогригорьевки. Одновременно российские подразделения пытаются продвинуться между Новогригорьевкой и Красногорским и усиливают давление на Першотравневое.



Кроме того, ведется постоянная разведка и фиксация небольших групп противника, которые остаются в серой зоне. Аналитики отмечают, что этот участок фронта остается единственным направлением, где в последнее время Силам обороны удалось добиться ощутимых результатов.

По их оценке, успешная зачистка охватила территорию примерно 79 км². Однако переводить эти районы в полностью контролируемую синюю зону пока рано — в тылу все еще фиксируются отдельные группы российских военных.



Если же учитывать более широкую серую зону, где ранее находились позиции Сил обороны, но происходили проникновения противника вглубь обороны, площадь такого участка может достигать около 200 км².



При этом в районе Гуляйполя ситуация складывается иначе: там инициативу чаще перехватывает противник, регулярно проводя штурмовые атаки пехотой и иногда привлекая бронетехнику. Так, недавно российские силы перебросили около 20 пехотинцев на двух единицах техники в лесной массив на северных окраинах Святопетровки, отмечает OSINT-проект.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что армия РФ накапливает резервы и готовится к активизации наступления в Покровско-Мирноградской агломерации.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»