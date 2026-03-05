Силы обороны получили новый оптоволоконный дрон с рекордной дальностью поражения

ВСУ получили новый оптоволоконный дрон. Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины допустило ударный квадрокоптер «Птичка» украинского производства к эксплуатации в Силах обороны, он уже активно применяется на фронте.



В оборонном ведомстве уточнили, что коптер имеет оптоволоконный канал управления и может выполнять боевые задания на глубине почти 50 км.



«Это рекордный показатель глубины поражения среди всех кодифицированных образцов беспилотников данного типа. Ударный беспилотный комплекс нового поколения «Птичка» создан для работы в условиях интенсивных боевых действий. У него есть усиленная композитная рама, высокопроизводительные электрические двигатели, тяговые винты и разделенный аккумуляторный блок для стабильной работы. Конструкция дрона сбалансирована для выполнения необходимых маневров в полете», — говорится в сообщении.



Как отмечается, «птичка» может выполнять задачи днем ​​и ночью, при разных погодных условиях и даже при сильном порывистом ветре.



Ранее мы писали, что в США для Украины возобновляют производство бронетранспортеров MSFV, которые изначально разрабатывались для Афганистана.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

