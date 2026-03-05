Украина получила от США запрос на поддержку в защите от «шахедов» на Ближнем Востоке — Зеленский

Украина получила от США запрос на поддержку в защите от «шахедов» на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США направили запрос на поддержку в защите от «шахедов» в регионе Ближнего Востока. Об этом сообщил он сообщил в телеграм.



«Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут обеспечить необходимую безопасность», — заявил он.



По словам главы государства, Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»