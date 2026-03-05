Украинская авиация нанесла удары по штурмовым группам РФ в Покровске

Авиаудар по штурмовикам ВС РФ в Покровске.

Украинская авиация нанесла бомбовые удары по зданиям, где сосредоточены российские штурмовые группы в Покровске. Видео ударов опубликовал 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.



По состоянию на 4 марта в Покровской агломерации фиксировались признаки подготовки противника к активизации боевых действий. По имеющейся информации, оккупанты планируют усилить наступление в начале весны. В последние месяцы противник целенаправленно накапливал ресурсы для дальнейшего применения.



На данный момент противник сосредоточил основные усилия на продвижении в сторону Гришиного, на северо-запад от Покровска. Продолжаются бои в восточной части населённого пункта. Враг пытается давить на украинских защитников и продвигаться в центральную часть Гришиного, одновременно штурмуя его с севера и юга.







Наибольшая активность противника в течение суток фиксировалась на Покровском направлении. Из 118 боевых столкновений 22 пришлись именно на этот участок фронта (примерно 18,6%), где российские войска пытались прорвать оборону в районах семи населённых пунктов, в частности Гришино.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»