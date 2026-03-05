МиГ-29 ВСУ уничтожили скопление штурмовых групп РФ

Удар по штурмовым группам РФ.

Украинская тактическая авиация нанесла высокоточный удар по месту сосредоточения российских штурмовых подразделений, готовившихся к атаке на позиции Сил обороны. Видео момента удара опубликовали пилоты Воздушных сил ВСУ в своем канале «Соняшник».



По их словам, боевую задачу выполнили военнослужащие 204-й бригады тактической авиации на истребителях МиГ-29МУ1. Удар был нанесён по зданию, где противник накапливал силы для дальнейшего штурма украинских укреплённых позиций. На опубликованных кадрах видно мощную детонацию после попадания боеприпасов.



Пилоты отмечают, что в течение двух суток российские подразделения активно готовились к наступлению и подвозили боеприпасы, включая противотанковые мины типа ТМ. После выявления подготовки к атаке украинская авиация нанесла точный удар, сбросив по объекту две высокоточные авиабомбы GBU-62.

Video of a Ukrainian pilot in a Soviet era jet, blowing the fuck out of russians, to the tune of a German metal band.



They probably hate that pic.twitter.com/P5o6odFoJg — Rock - NAFO Raccoon (@NAFORaccoon) March 4, 2026

Ранее также сообщалось, что восточнее города Родинское в Донецкой области украинские силы нанесли удар авиабомбой GBU-62 JDAM-ER по объекту, где находились операторы российских беспилотников «Рубикон».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»