МиГ-29 ВСУ уничтожили скопление штурмовых групп РФ
05 марта 2026, 16:12

МиГ-29 ВСУ уничтожили скопление штурмовых групп РФ

Удар по штурмовым группам РФ. Удар по штурмовым группам РФ.

Украинская тактическая авиация нанесла высокоточный удар по месту сосредоточения российских штурмовых подразделений, готовившихся к атаке на позиции Сил обороны. Видео момента удара опубликовали пилоты Воздушных сил ВСУ в своем канале «Соняшник».

По их словам, боевую задачу выполнили военнослужащие 204-й бригады тактической авиации на истребителях МиГ-29МУ1. Удар был нанесён по зданию, где противник накапливал силы для дальнейшего штурма украинских укреплённых позиций. На опубликованных кадрах видно мощную детонацию после попадания боеприпасов.

Пилоты отмечают, что в течение двух суток российские подразделения активно готовились к наступлению и подвозили боеприпасы, включая противотанковые мины типа ТМ. После выявления подготовки к атаке украинская авиация нанесла точный удар, сбросив по объекту две высокоточные авиабомбы GBU-62.

Ранее также сообщалось, что восточнее города Родинское в Донецкой области украинские силы нанесли удар авиабомбой GBU-62 JDAM-ER по объекту, где находились операторы российских беспилотников «Рубикон».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

