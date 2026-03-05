Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
20,5 млн гривен для ВСУ: в Донецкой области профинансируют закупку дронов
05 марта 2026, 15:48

Фото: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин Фото: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

На заседании Совета обороны Донецкой области было принято решение направить 20,5 млн гривен на поддержку украинских военных. Финансирование выделено из областного бюджета и пойдет на закупку оборудования для подразделений, которые удерживают оборону области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, средства планируют использовать для приобретения средств радиоэлектронной борьбы, беспилотников и FPV-дронов.

«Это конкретное усиление наших защитников — именно то, что необходимо сегодня и сейчас», — подчеркнул он.

Филашкин также отметил, что областные власти системно работают над обеспечением военных всем необходимым и стараются оперативно реагировать на запросы подразделений на передовой.

По его словам, каждая выделенная гривна направляется на укрепление обороноспособности области и сохранение жизни украинских военных.

Напомним, с начала 2026 года в поддержку Сил обороны Донецкая область направила около 700 млн грн. 

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

