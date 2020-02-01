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Вернуть Донецк. В Киеве обсудили возможные пути

01 февраля 2020, 17:04

Вернуть Донецк. В Киеве обсудили возможные пути

Пьер Морель (слева). Источник: Democracy House Пьер Морель (слева). Источник: Democracy House

В Киеве встретились основные участники переговорной группы в Минске в формате конференции «ОБСЕ в Украине в 2019 году». 28 января руководители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), координаторы Трехсторонней контактной группы и другие обсудили кооперацию ОБСЕ с украинскими партнерами для улучшения позиций Киева в вопросах верховенства права, а также концепции урегулирования кризиса, спровоцированного российской агрессией.

С 2015 года стороны конфликта на востоке Украины не могли отыскать компромисс по имплементации так называемой формулы Штайнмайера — механизме проведения выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Камнем преткновения стал вопрос контроля над границей. Формула, предложенная на тот момент главой немецкого МИД Франком-Вальтером Штайнмайером, предусматривает передачу Украине контроля над украинско-российским участком границы уже после объявления результатов голосования. Киев, в свою очередь, обоснованно настаивает на немедленном возврате границы, то есть перед выборами. В октябре 2019 года Трехсторонняя контактная группа по Донбассу письменно закрепила «формулу Штайнмайера», но вопрос границы остается открытым.

За несколько месяцев переговорщики так и не сдвинулись с мертвой точки из-за приоритета границы. Накануне последней встречи ТКГ в Минске, состоявшейся 29 января, координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш сказал «Новостям Донбасса», что не ожидает чуда в обсуждении вопроса выборов в ОРДЛО. Чуда и не случилось. По итогу переговоров в Минске в ОБСЕ упомянули только, что стороны продолжили общение на эту тему. Не смогли договориться и о трех следующих участках для разведения сил и средств — одном из основополагающих компонентов безопасности, предшествующего выборам.

Вместе с тем, Фриш констатирует прогресс в рабочих подгруппах с приходом новой власти в Украине: «Обещания, сделанные господином Зеленским во время предвыборной кампании, отразились на рабочей группе. Мы сразу же почувствовали новый дух». Команда Зеленского подписалась под «формулой Штайнмайера», что отказывались делать в ее нынешнем содержании переговорщики Петра Порошенко.

В ОБСЕ настаивают: «формула Штайнмайера» — это неотъемлемый шаг к продолжению реализации Минских соглашений.

«В Минских договоренностях вы найдете термин "децентрализация" и специальный статус Донецкой и Луганской областей, требующие децентрализации. Вот поэтому процесс рассмотрения этих вопросов — это продолжение Минских соглашений», — отметил экс-координатор ТКГ от ОБСЕ Мартин Сайдик

«Особый статус», а также вопросы амнистии и выплаты пенсий лежат в основе повестки дня Контактной группы, в которой работают Леонид Кучма от Украины и Борис Грызлов от РФ. Преемник Сайдика на посту координатора группы Пьер Морель говорит, что его роль в переговорах посредственная, а принятие решений — непосредственная ответственность участников процесса — Украины и РФ.

Закрепление «формулы Штайнмайера» Морель считает прорывом в переговорах на минской площадке, а не «драматичной ошибкой украинского правительства». Вместе с тем, он отмечает, что формула Штайнмайера — это не ключ к миру на Донбассе; она — только «технический механизм, который не является законом и который можно обсуждать». Ее результатом станут местные выборы согласно с украинскому законодательству.

«Это всего лишь очень простой механизм, объединяющий вопросы особого статуса с местными направлениями. Это сначала. А потом, совместно с ОБСЕ, постоянно будут оцениваться соответствия международным стандартам, чтобы можно было провести выборы», — говорит он.

Несмотря на то, что лидеры «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция, Германия) подтвердили приверженность «формуле Штайнмайера» на декабрьском саммите в Париже, ее содержание все еще обсуждается из-за различий в подходах Киева и Москвы.

«Мы проверяем различные подходы. Это непросто. Мы ощущаем основные различия. Но призываем всех участников продолжать обсуждения», — сказал Морель.

На сегодня приоритетным направлением работы минской площадки по Донбассу является облегчение жизни людей, затронутых конфликтом. Речь о водоснабжении, мобильной связи, социальных выплатах, пересечении линии соприкосновения и о доступе к пленным. И, конечно же, ключевая задача — добиться прекращения огня.

2019 год стал наименьшим по численности жертв среди гражданского населения: вследствие военных действий погибли 19 человек и 128 получили ранения, сообщил Сайдик.

«Даже один убитый человек это слишком высокая цена», — уточнил он.

Сайдик выразил надежду, что Контактная группа сумеет договориться о следующих участках разведения, к чему не смогли прийти стороны на минувшей встрече в Минске. Очередные переговоры состоятся 12 февраля.

Разведение сил и средств могло бы стать удачной предпосылкой следующего саммита «нормандской четверки», который состоится ориентировочно в марте. Это позволит лидерам сконцентрироваться на политических аспектах урегулирования. У Киева еще есть время детально разработать свои предложения по реализации «формулы Штайнмайера» и отыскать консенсус, чтобы вернуть оккупированные территории на приемлемых для украинцев условиях.

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