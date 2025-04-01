В Торецке бригада «Хищник» взяла в плен трех оккупантов

Бригада Нацполиции Хищник взяла в плен трех оккупантов в Торецке. Фото: скриншот

Украинским военным бригады «Хищник» удалось взять в плен в Торецке Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службы бригады.



Как отмечается, пленные находились несколько суток на позициях украинской пехоты, после чего были эвакуированы и переданы соответствующим органам.



В ведомстве заявили, что пленные оккупанты не хотят воевать за Россию, они заявляют о намерении присоединиться к РДК (Российскому добровольческому корпусу).



«Пленных удалось взять благодаря совместным действиям «Хищника» и других подразделений полиции, которые работают на этом направлении», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что 4-й батальон охраны 101-й бригады охраны Генерального штаба ВСУ провел операцию по уничтожению российской пехоты, которая накопилась в пятиэтажном доме в городе Торецк Донецкой области.