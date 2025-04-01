Четверо украинцев погибли в ДТП в Австрии

В Австрии четверо украинцев погибли в ДТП. Фото: ORF

Сегодня утром в Австрии микроавтобус с гражданами Украины врезался в грузовик. Четверо людей погибли и столько же получили тяжелые травмы, сообщил австрийский общественный телерадиоканал ORF 1 апреля.

Отмечается, что смертельная авария произошла около 6:20 утра в регионе Нижняя Австрия возле городка Зеебенштайн на Южном автобане (A2).

«Полностью загруженный микроавтобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Погибли четыре человека, еще четверо получили тяжелые травмы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, микроавтобус врезался в грузовик, когда тот выезжал с парковочного места. После столкновения людей в микроавтобусе зажало. Их освобождали спасатели с помощью гидравлического оборудования.

Дорога в направлении Вены была перекрыта несколько часов. Из-за этого пробка растянулась на 10 километров.