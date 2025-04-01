Бои за Кондрашовку: противник пытается продвигаться к Купянску

Украинский танк стреляет по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении несколько дней продолжаются ожесточенные бои за населенный пункт Кондрашовка. Противник пытается накапливаться на северной окраине села для последующего продвижения в центр, сообщает автор телеграм-канала «Офіцер+».

Оккупанты стали заходить в Кондрашовку. Фото: DeepState

Бои ведутся исключительно пехотными штурмами. Проблемы с логистикой у противника, так как он подходит к селу через овраги и балки, труднопроходимые для техники и сложные для украинских дронов.



В связи с этим российские оккупанты продвигаются малыми группами по 1-3 человека, пытаясь пробраться к населенному пункту.

Через Кондрашовку россияне хотят добраться до Купянска. Фото: DeepState

Кондрашовка имеет стратегическое значение для обороны Купянска, так как через неё проходит важная дорога с севера. Хотя это не единственный логистический путь, удержание каждого маршрута крайне важно для наших сил.

Направление ударов ВС РФ за сутки. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного, Новой Кругляковки, Петропавловки и неподалеку от Загрызово, Степовой Новоселовки.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступательные действия на Кондрашовку, что к северу от Купянска.