Китай, США, ЕС и новый мировой порядок. Обзор прессы

Государственный департамент США считает, что Китай, Иран и Россия используют коронавирусный кризис, чтобы начать информационную атаку против Соединенных Штатов. По мнению экспертов POLITICO, эти страны используют пропаганду и дезинформацию на волне пандемии. Об этом говорится в обзоре новостей и аналитики Democraty digest.



В докладе Глобального центра взаимодействия (GEC) департамента говорится, что коронавирус стал поводом, который объединил сообщения Китая, Ирана и России. Доклад не является общедоступным. За короткий промежуток времени Коммунистическая партия Китая позволила российской дезинформации заявить в китайских социальных сетях, что США являются источником распространения вируса, а затем эта информация появилась в государственных СМИ Китая, рассуждает Леа Габриэль из GEC.



Резкие, активные кампании вокруг пандемии коронавируса подтвердили сближение интересов России и Китая и их стремление ослабить ЕС и США, говорится в новом анализе от ведущего центрально-европейского аналитического центра.



В конечном счете, эти действия направлены на поддержку изменений в мировом порядке, в которых Китай (в сотрудничестве с Россией) будет стремиться взять на себя глобальное лидерство и контроль над институтами в системе ООН. К такому мнению пришли в Польском институте международных отношений (PISM). Это будет означать подрыв принципа суверенного равенства государств, защищенного международным правом, и привилегии для отдельных стран. При этом нет никаких свидетельств прямого сотрудничества Китая с Россией. В то же время дезинформационные кампании обоих государств направлены на то, чтобы указать на слабость западных институтов.



Геополитические амбиции Китая были рассмотрены в нескольких исследованиях. Например, Надеж Роллан из Национального бюро азиатских исследований изложила основную стратегию в своем заявлении: «Официальные представители Китая открыто не предложили более четкого видения на роль Китая в новом мировом порядке под его руководством - отчасти потому, что сами они не совсем уверены, отчасти из-за того, что оно запутанно. Их видение альтернативной модели может быть выведено только из тщательного изучения внутренних размышлений стратегов и теоретиков Коммунистической партии. […] Китайское видение нового мирового порядка указывает на две основные приоритетные области для Пекина: глобальный Юг и существующие международные институты. В обеих областях главная цель Пекина - ослабление либерально-демократических норм для ослабления влияния США и утверждения вместо этого Китая».



Эксперт Центра стратегических и международных исследований Джонатан Хиллман рассматривает влияние Китая наряду с созданием альтернативных институтов и осуществлением двусторонних соглашений, в том числе заключенных в рамках BRI (Belt and Road Initiative - мировая сеть «мозговых центров» под названием «Пояс и Путь»).



«[…] Соединенные Штаты должны укреплять существующие институты. В то время как новые альтернативы вызывают больше внимания и часто больше беспокойства, существующие институты остаются более важными. Вот почему Китай вкладывает в них большие средства. Хотя Китай является непосредственной причиной возобновления интереса к ООН и другим международным организациям, возрождение приверженности США этим институтам имеет смысл независимо от того, ставит ли Китай своих кандидатов на руководящие должности в этих институтах», - рассуждает Хиллман.



Исследовательский центр Pew Research Center сообщает, что 61% американцев считают, что экологический след Китая является очень серьезной проблемой для США, в то время как 57% говорят то же самое о политике Пекина в области прав человека.