Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства

Игорю Коломойскому сообщено еще об одном подозрении — в организации заказного убийства. Фото: Коммерсант

«Правоохранители сообщили Игорю Коломойскому еще об одном подозрении — в организации заказного убийства. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины)», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора в среду.

Отмечается, что по данным следствия, подозреваемый, «действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Для реализации преступных намерений подозреваемый привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами».

Члены банды совершили нападение на директора одной из юридических компаний, нанеся ему удары и ножевые ранения в жизненно важные органы.

«В то же время, это преступление не было доведено до конца по причинам, которые не зависели от воли членов банды», — указано в сообщении Офиса генпрокурора.

По словам народного депутата Украины VIII созыва Сергея Лещенко, речь идет «о подозрении Коломойскому за покушение на адвоката Сергея Карпенко за отказ выполнять указания в корпоративном споре вокруг предприятия ДнепроСпецСталь (Запорожье)».

Как сообщает Офис генпрокурора, в настоящее время прокуроры и следователи осуществляют неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на разоблачение всех лиц, причастных к совершению преступления.

Подозреваемый находится под стражей.

Напомним, в сентябре 2023 года Служба безопасности Украины вручила подозрение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому по статье мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Позже Коломойскому сообщили о новом подозрении — в завладении почти 6 млрд грн крупнейшего украинского частного банка.