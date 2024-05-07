Главное за день: РФ продвигается к Покровску. «Инаугурация» Путина - бойкот ЕС

Политика



Соединенные Штаты Америки признают Владимира Путина президентом России. Однако не будут отправлять своих представителей на его инаугурацию. Ранее ряд стран заявили о том, что не будут отправлять своих представителей на «инаугурацию» Путина. От участия в церемонии, среди прочих, воздержались Германия, Великобритания, США и Канада. Из стран Евросоюза приехали только послы Франции, Венгрии и Словакии.



Во время «инаугурации» Путина в Кремле не работали мобильная связь и интернет. Еще одной из мер безопасности, характерной для Путина, было обязательное предъявление гостями мероприятия результатов теста на коронавирус.



Общество



Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть маму и бабушку бывшей военнопленной.



СБУ разоблачила сеть агентов, готовившую убийство президент Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства страны.



Боевые действия



Согласно данным украинского аналитического онлайн-сервиса DeepState, войска РФ продвинулись у Новопокровского. По данным Генерального штаба ВСУ, на Авдеевской оси украинские военные отбили 31-у атаку в окрестностях Новоалександровки, Новопокровского, Сокола, Уманского, Яснобродовки, Нетайлово и Невельского.



Глава Офиса генерального прокурора Украины Андрей Костин сообщил, что почти половина северокорейских ракет, запускаемых Россией в течение зимы 2024 года, не долетели до цели, потому что взорвались в воздухе. Известно, что Украина уже исследовала обломки 21 из почти 50 ракет.



На войне погиб 21-летний Назарий Гринцевич с позывным «Гренка». Он был самым юным защитником «Азовстали» в Мариуполе. Известно, что военный погиб 6 мая. На каком направлении — не уточняется. В сентябре 2022 года он был одним из 215 украинских военных, освобожденных из плена в рамках большого обмена. Он был награжден орденом «За мужество» III степени.



Российский самолет сбросил бомбу на село Воронцовка в Краснодарском крае. После падения бомба взорвалась. Предварительно, пострадавших нет. До этого российские самолеты «уронили» две бомбы за два дня на Белгородскую область. 4 мая в результате нештатного схода ФАБ-500 на Белгород пострадали 7 человек, в том числе ребенок, повреждены 31 дом и 10 авто. 3 мая авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в районе села Крутой Лог. Эвакуировать жителей не пришлось, пострадавших и разрушений нет. Боеприпас передали военным для последующего уничтожения.



Вечером оккупированный Луганск подвергся ракетному удару. После прилета начался сильный пожар. Утверждается, что удар по Луганску нанесен баллистическими ракетами ATACMS. Судя по кадрам, публикуемым очевидцами, горит нефтебаза. Факт удара по нефтебазе в Луганске подтвердил глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.



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