Многопартийность. Местные элиты в Краматорске и Мариуполе ведут в советы по несколько партий

Донецкую область не обошла мода на так называемые местные партии. Это когда политическая сила, будучи официально всеукраинской, проявляет активность лишь в нескольких областях, а, бывает, в одном регионе или даже городе. «Новости Донбасса» зафиксировали минимум две такие партии на территории Донетчины. Одна с красноречивым названием «Наш Краматорск» (НК), другая — «Блок Вадима Бойченко» (БВБ), действующая в Мариуполе. За обеими стоят серьезные силы в этих городах. Но можно также говорить об их сотрудничестве также с местными организациями других партий. Желая заполучить большее представительство в местных советах, группы влияния перед выборами раскладывают яйца по разным корзинам.



Краматорск Ефимова



Полное официальное название НК - «Команда Максима Ефимова "Наш Краматорск" дает понять, кто «бенефициар» партии. Ефимов — народный депутат, избранный в Верховную Раду по мажоритарному округу №48 с центром в Краматорске. Он входит в депутатскую группу «Доверие», состоящую из таких, как он, депутатов-мажоритарщиков. Ефимов владеет многими промышленными активами в Донецкой области, в том числе важными для Краматорска заводами «Энергомашспецсталь», СКМЗ, а также ПАО «Донбассэнерго», в состав которого входит Славянская ТЭС. Впрочем, в политических кругах в ходу версия, что Ефимов — это только лицо группы влияния, которой на самом деле принадлежат промышленные гиганты.



Впервые избранный в парламент в 2014 году самовыдвиженец Ефимов сразу занялся политическим усилением в городе. Хотя он вошел в Раде в пропрезидентскую фракцию «Блока Петра Порошенко», в Краматорске нардеп взял под свою опеку ячейку «Нашего края» - тогдашнего политпроекта Банковой, собранного из бывших регионалов для юго-востока в противовес партии «Оппозиционный блок» (ОБ). После местных выборов 2015-го в Краматорском горсовете появилась фракция «Нашего края» из 10 депутатов. С Ефимовым в прессе также связывают троих депутатов от Партии пенсионеров. Все равно мало, чтобы тягаться с конкурирующей фракцией ОБ в составе 24 человек, у которой большинство и которая считается подконтрольной многолетнему регионалу, владельцу градообразующего завода НКМЗ Георгию Скударю.



В новом созыве горсовета Ефимов настроен получить уже выгодный ему расклад сил. Главная ставка делается на политпроект «Наш Краматорск». Аналогичное название у общественной организации, которая занимается поддержкой проектов Ефимова в Краматорске с 2015 года. Ее руководитель Сергей Смирнов возглавил партию и идет первым номером в избирательном списке.



«Активисты и волонтеры из «Нашего Краматорска» должны стать ключевой силой в городском совете», - напутствовал соратников Ефимов на презентации партии в Саду Бернацкого (бывшем парка им. Ленина, обустроенном при содействии нардепа).



Интересно, что, согласно открытым данным, партии НК не существовало до 4 августа этого года. Переименовали в «Наш Краматорск» малоизвестную политсилу «Родная Киевщина». Тогда же ее председателем стал Смирнов.



На презентации было объявлено, что на выборах мэра Краматорска НК поддержит депутата горсовета от «Нашего Края», директора по маркетингу и сбыту «Энергомашспецстали» Александра Гончаренко. При том что он будет баллотироваться как самовыдвиженец. Что Гончаренко — креатура Ефимова в городе — секрет Полишинеля.



Сейчас Гончаренко фрондирует с нынешним городским головой Андреем Панковым, который также идет самовыдвиженцем. К выборам тот «побил горшки» и с Ефимовым, и со Скударем, но пока остается лидером мэрской гонки. Согласно проведенному в середине сентября опросу компании Info Sapiens по заказу Международного республиканского института (IRI), уровень поддержки Панкова составляет 26%, а Гончаренко — 22%.



Одно время ходили разговоры, что мэр вел переговоры о выдвижении от пропрезидентской партии «Слуга народа» (СН). Но, как утверждает высокопоставленный источник в ее руководстве, Панков в конце концов решил идти на выборы самостоятельно.



Это произошло по его инициативе, утверждает собеседник, попросивший об анонимности. Простор для маневра у Панкова сохраняется. По косвенным признакам, Ефимов не договорился (пока, во всяком случае) с группой Скударя о поддержке Гончаренко. А у той нет своего явного кандидата.



В отличие от выборов мэра в горсовет Ефимов поведет не одну партию. Во-первых, франшиза «Нашего края» опять участвует в выборах. Во-вторых, Ефимову предписывают влияние на местную ячейку «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ). Начнем с того, что горорганизацию ОПЗЖ возглавила депутат горсовета от «Нашего края» Светлана Фомина. В городе появились билборды с изображением, на котором она вместе с сопредседателем ОПЗЖ Юрием Бойко. Однако список партии возглавит бывший генеральный директор НКМЗ Геннадий Суков, чье появление в команде стало местной сенсацией. Кроме как со Скударем он в городе ни с кем не ассоциируется. 4 сентября Суков, по открытым данным, перестал быть гендиректором, а 24 сентября народный депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская, курирующая в партии Донецкую область, представила его лидером команды. По словам Сукова, раньше его исключили из «Партии мира и развития» - проект группы бизнесмена Рината Ахметова, который в городе патронирует Скударь.



Все это может делаться для отвода глаз, и на самом деле опытный в политике Скударь нашел ключики к руководству ОПЗЖ и Королевской, заведя в горорганизацию формально уже не своего человека. Интересы Ефимова также представлены. Во всяком случае, краматорский журналист и активист Андрей Романенко утверждает, что в первой двадцатке городского списка ОПЗЖ минимум 14 человек тесно связаны с Ефимовым, 4 - «парашютисты» Королевской, не связанные с городом никак.



«Из людей Сукова в проходной части списка только Геннадий Сергеевич (Суков)», - пишет Романенко на своей странице в Facebook. К слову, указанная Фомина стоит под номером 2.



К квоте Королевской несомненно относится также ее сын Ростислав Солод. У ОПЗЖ не будет своего кандидата в мэры Краматорска, но партия, по словам Сукова, поддержит Гончаренко.



Что примечательно, в списках «Слуги народа», тоже есть люди, которых можно минимум теоретически отнести к орбите Ефимова. Так, список СН в Краматорский райсовет открывает директор Славянской ТЭС Валерий Черепий. В первой десятке — еще один сотрудник электростанции Алена Саруханян.



Не поддержав официально Панкова, партия власти, однако, другую кандидатуру на пост городского головы Краматорска не выдвинула.



Согласно опросу Info Sapiens, пока что в горсовет проходят «Наш Краматорск» (28%), ОПЗЖ (22%), «Слуга народа» (11%), «Евросолидарность» (10%), партия Шария (10%). Если по итогам выборов группа влияния Скударя окажется на вторых ролях, для города это будет во многом поворотный момент. Знак, что затянувшаяся осень патриарха таки заканчивается. Но НКМЗ для Краматорска слишком важен, чтобы победителю мэрской гонки — кем бы он ни был — пренебрегать мнением владельца завода и его семьи.



Все для Бойченко, все для победы



Блок Вадима Бойченко тоже создавался не с нуля. Согласно открытым данным, партия до 24 февраля называлась «Соборность» и размещалась в Киеве. Сейчас политсилу и ее высший совет возглавляет председатель приморской райадминистрации в Мариуполе Михаил Орличенко. Его заместители — экс-директор Фонда Рината Ахметова Александр Вишняков и депутат Мариупольского горсовета Максим Батенко.



При этом у партии Бойченко есть фракция в Мариупольском горсовете, у которой большинство - 45 депутатов из 54-х. Как так получилось, ведь она не могла участвовать в минувших выборах? Просто в конце августа фракцию «Оппозиционного блока» в горсовете переименовали в Блок Бойченко.



Судя по всему, в новом созыве уже будет настоящая фракция, и не исключено, что составляющая большинство. Согласно сентябрьскому опросу социологической группы «Рейтинг», за БВБ готовы проголосовать 55,2% респондентов, определившихся с выбором и готовых проголосовать. Рейтинг ОПЗЖ в городе - 23,3%. За партию «Слуга народа» могли бы отдать свои голоса 5,7% участников опроса, за Партию Шария — 5,5%.



Бойченко пойдет первым номером партии своего имени, на второй строчке списка заявлен глава БВБ Орличенко.



Уровень поддержки самого Бойченко, по замерам «Рейтинга», вообще зашкаливает - 72,4% определившихся респондентов. Это дает ему неплохие шансы выиграть уже в первом туре. Только 11,9% готовы поддержать экс-заммэра Владимира Клименко, баллотирующегося от ОПЗЖ.



Пропрезидентская «Слуга народа» кандидата не выдвигает, что вызвало в Мариуполе слухи о договоренностях между Банковой и ключевой в городе финансово-промышленной группы Рината Ахметова, которая считается сейчас союзником Офиса президента. Не менее красноречивый факт — включение список СН первым номером действующего заместителя городского головы Ксении Суховой, выходца из структур меткомбината им Ильича — как, кстати, и Бойченко. Эти двое в новом составе горсовета, куда точно попадут как первые номера — общий язык найдут.