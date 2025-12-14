БПЛА повредил фасад и окна дома в Буденновском районе Донецка

Беспилотник повредил окна в жилом доме Донецка. Фото: соцсети

Соцсети сообщают об атаке беспилотного летательного аппарата на многоквартирный жилой дом в Буденновском районе Донецка. На месте обнаружены обломки БПЛА, зафиксированы последствия удара.

Обломки беспилотника. Фото: соцсети



По предварительным данным, инцидент произошел на улице Багратиона. В результате повреждены семь окон в одном из жилых домов. Информация о серьезных разрушениях не поступала. Как уточняется, в ходе атаки никто не пострадал.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в ночь на 14 декабря Донецк оказался под атакой беспилотников. В Куйбышевском районе зафиксированы повреждения домов частного сектора: пострадали здания на улице Дальней и в Капитальном переулке. Ударной волной выбило окна, повреждены фасады.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»