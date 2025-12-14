Взрывной волной выбило окна: последствия ночной атаки дронов в Донецке

В ночь на 14 декабря Донецк оказался под атакой беспилотников. В Куйбышевском районе зафиксированы повреждения домов частного сектора: пострадали здания на улице Дальней и в Капитальном переулке. Ударной волной выбило окна, повреждены фасады.



Последствия атаки зафиксированы и в Киевском районе города. На Киевском проспекте взрывной волной выбило остекление в многоквартирном доме. В одном из подъездов, по словам очевидцев, после удара БПЛА «посыпались окна», осколки стекла оказались внутри помещений.



Информация о пострадавших уточняется. Масштабы разрушений и объемы повреждений продолжают оценивать.

Последствия атаки БПЛА в Киевском районе Донецка

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»