Атака БПЛА по Донецку: выбиты окна на Киевском проспекте

В ночь на 16 декабря под обстрел попал Киевский район Донецка. По данным оккупационных властей, атака была осуществлена украинским беспилотником-камикадзе. Удар пришелся по Киевскому проспекту: в нескольких многоэтажных домах выбиты окна, осколки стекла разлетелись внутри помещений.

В результате пострадала мирная жительница 1943 года рождения. Женщина получила ранения и была доставлена для оказания медицинской помощи. Летальных исходов, как уточняется, не зафиксировано.



Атака произошла вчера около 21:50. Зафиксировано прямое попадание дрона типа «Чаклун-В», оснащенного двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщил «глава» Донецка Алексей Кулемзин.



Кроме того, в Куйбышевском районе города зафиксированы повреждения частных домов — они возникли в результате последующих атак беспилотников.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»