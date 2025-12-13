В захваченном Мариуполе оккупанты признали «безхозными» еще 260 квартир

Оккупационная власть в Мариуполе обнародовала новые списки так называемого «бесхозяйного имущества». Оккупанты могут присвоить 260 квартир во всех районах города из-за якобы «отсутствия владельцев». Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.



«Захватчики требуют, чтобы граждане, обнаружившие свои квартиры или дома в перечне, в течение 30 дней с момента публикации обратились в оккупационную администрацию с документами на право собственности. В противном случае угрожают приступить к процедуре отчуждения», — говорится в сообщении.



В эти списки «безхозного» жилья попадают квартиры, где поживают люди, которые еще не успели восстановить документы или «вступить» в наследство. Жилье передается в управление местной оккупационной администрации. В октябре сообщалось, что уже было национализировано более 1500 квартир.



Ранее мы писали, что во временно захваченном Россией Мариуполе Донецкой области местные жители обратились к главе Кремля Владимиру Путину. Люди жалуются, что у них нет жилья после сноса их домов, которые были повреждены в результате бомбардировки РФ в 2022 году.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»