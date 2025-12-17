В Мелитополе доступ к пенсиям ограничили онлайн-записью

В Мелитополе попасть в «пенсионный фонд» стало практически невозможно: теперь доступ осуществляется только по предварительной записи через «госуслуги». Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».



По информации активистов, ежедневно выдают всего 20–25 талонов, и система онлайн-записи практически всегда показывает отсутствие свободных мест. Местные жители отмечают, что попасть в учреждение просто нереально.



Движение подчеркивает, что такая организация работы фактически блокирует доступ людей к пенсиям и социальным выплатам. Особенно страдают пожилые граждане, которые не имеют возможности пользоваться интернет-сервисами или не знакомы с оккупационными онлайн-платформами.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»