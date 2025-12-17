На Покровском направлении российские военнослужащие всё чаще умышленно наносят себе травмы, пытаясь уклониться от участия в штурмовых действиях. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар «АТЕШ».



По данным агентов движения, в Донецком военном госпитале зафиксирован резкий рост числа пациентов из 1441-го мотострелкового полка. Отмечается, что большинство бойцов поступают с нетипичными ранениями и повреждениями. Сами военнослужащие, по словам источников, признают, что часть травм была нанесена сознательно.



Солдаты утверждают, что командование отправляет их на штурмы без подготовки, инженерных укреплений, техники и полноценного снабжения. Приказы сводятся к формуле «взять позицию любой ценой». Попытки отказаться от выполнения задач, как сообщается, сопровождаются угрозами, лишением выплат и наказаниями.



В условиях постоянного давления некоторые военнослужащие пытаются искусственно вывести себя из строя, рассчитывая получить лёгкое ранение и оказаться в госпитале, чтобы переждать волну атак. Однако, как отмечают источники «АТЕШ», часть таких бойцов после лечения возвращают обратно на передовую и вновь отправляют в бой.



В движении подчёркивают, что подобная ситуация свидетельствует о глубоком кризисе внутри отдельных подразделений армии РФ. По оценке «АТЕШ», практика самоповреждений подрывает боеспособность частей, усиливает внутренние конфликты и формирует открытую враждебность к командованию.

Напомним, украинские войска продвинулись в Мирнограде и под Покровском.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»